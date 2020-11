Elektrotim: Rekomendacja podziału zysku będzie zależeć od podejścia banków

"Zarząd rozważy i skieruje odpowiedni wniosek do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia po zamknięciu roku i ocenie podejścia banków do spółki. Im pewniejsze będzie kredytowanie zewnętrzne, tym spółka będzie bardziej skłonna do rekomendacji wypłaty dywidendy, oczywiście, odpowiednio do warunków, otoczenia" - dodał prezes.