Emilewicz: Tworzymy listę projektów z finansowaniem z Fund. Odbudowy i Rozwoju

W ramach wynegocjowanego w Brukseli porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy i Rozwoju oraz budżetu na kolejną perspektywę finansową 2021-2027 do Polski ma trafić łącznie około 160 mld euro, w tym ok. 125 mld euro w formie bezpośrednich dotacji.

"To są także środki na transformację energetyczną, to są środki na to, byśmy byli w stanie dostarczać czystą i tanią energię zarówno dla polskich przedsiębiorców jak i dla polskich gospodarstw domowych. To wreszcie środki na modernizację i unowocześnienie polskich miast po to, aby miasta o których się tyle mówi, stały się miastami inteligentnymi" - dodała.