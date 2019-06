budownictwo 17.06.2019 12:52

Emmerson Evaluation: Grunty pod mieszkania nadal będą drożeć, ale wolniej

Średnia cena gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wzrosła w Warszawie do 2 100 zł/ m2 PUM w 2018 r. wobec 1 900 zł rok wcześniej, wynika z raportu Emmerson Evaluation "Grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną". We Wrocławiu cena ta wzrosła do 1 050 zł wobec 950 zł rok wcześniej, w Poznaniu do 1 100 zł (vs 1000 zł), w Trójmieście do 1 500 zł (vs 1 400 zł), a w Łodzi do 650 zł wobec 600 zł rok wcześniej. Ceny nie zmieniły się r/r w Krakowie i Szczecinie i wyniosły odpowiednio 1 650 zł i 750 zł. Według ekspertów Emmerson Evaluation, do końca 2020 roku ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną będą jeszcze rosły, jednak ich tempo będzie znacznie niższe niż dotychczas.