Enea Operator ma 16,5 mln zł dofinansowania na stację elektroenerg. Skwierzyna

Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii (ME) umowę dofinansowania kwotą ok. 16,5 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 budowy nowej stacji elektroenergetycznej w Skwierzynie, podała spółka. Wartość inwestycji to ok. 26,3 mln zł.