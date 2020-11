Energa: Enspirion wdrożył łączność krytyczną TETRA w Enerdze OZE

"Z systemu korzystają pracownicy Dyspozycji Ruchu Elektrowni (EDR) w Straszynie, Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żydowie. Poza standardową łącznością radiową TETRA Enspirion wprowadził też dodatkowe usługi - łączność interoperacyjną, tzw. doświetlenie obiektów sygnałem TETRA oraz rejestrację rozmów" - czytamy w komunikacie.

"Wykonano również instalacje 'doświetlające' budynki elektrowni w Żydowie i Włocławku sygnałem TETRA. Dzięki temu pracownicy tych obiektów mają możliwość swobodnej komunikacji w miejscach, w których ze względu na specyfikę konstrukcji elektrowni wodnych (m.in. dużej ilości zbrojonego betonu) do tej pory było to niemożliwe. Problem dotyczył głównie na podziemnych kondygnacjach, gdzie brak jest zasięgu sieci komórkowej" - czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen