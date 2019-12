Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe

"Bycie liderem wśród polskich grup energetycznych, w udziale wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł, zobowiązuje nas do ciągłego utrzymywania tej pozycji. Kolejnym krokiem jest podpisana właśnie umowa przedwstępna na zakup PV Wielbark. Nasza każda kolejna nowa inwestycja w OZE jest korzystna zarówno pod względem biznesowym, jak również - co jest dla nas szczególnie ważne - ochrony środowiska naturalnego. Naszym działaniem przyczyniamy się do wypełnienia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku" - powiedział prezes Energi Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.