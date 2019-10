energetyka 1 godzinę temu

Energa: W El. Ostrołęka doszło do wycieku oleju, wyłapano 80% zanieczyszczeń

W należącej do Grupy Energa Elektrowni Ostrołęka doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1, podała spółka. Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie, olej dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych w ilości ok. 3 m3. Na skutek działań ratowniczych i zabezpieczających prowadzonych przez PSP i obsługę elektrowni udało się wyłapać ok. 80% zanieczyszczeń.