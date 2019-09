Eneris złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Onico

Eneris Fuels Société Anonyme obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Należy do grupy kapitałowej Eneris, której głównym przedmiotem działalności jest gospodarka odpadami.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.