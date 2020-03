EPO: Liczba zgłoszeń patentowych spadła do 469 w 2019 r., przoduje Ryvu i UJ

"Według opublikowanego dziś indeksu patentowego Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO Patent Index 2019), w 2019 r. liczba zgłoszeń patentowych składanych przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego spadła o 9,6%. Spadek ten poprzedziły dwa lata zdecydowanego wzrostu, co wpisuje się w model dwóch lat silnego wzrostu, po których następuje rok z mniejszą liczbą zgłoszeń patentowych; model ten zaobserwowano już trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady. Z perspektywy długoterminowej wzrost był jednak mocny: w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba polskich zgłoszeń patentowych składanych do EPO wzrosła o ponad połowę (+129%), z 205 w 2010 r. do 469 w 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W ujęciu ogólnym w 2019 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego wpłynęło ponad 181 tysięcy zgłoszeń patentowych, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z 2018 r. i najnowszy rekord. Około 45% zgłoszeń pochodziło z 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, natomiast 55% z pozostałych regionów. Do pięciu krajów z największą liczbą zgłoszeń należały Stany Zjednoczone (25% ogólnej liczby zgłoszeń), Niemcy (15%), Japonia (12%), Chiny (7%) i Francja (6%). Do wzrostu liczby zgłoszeń do EPO w 2019 r. przyczyniły się przede wszystkim Chiny, Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Inny wyraźny trend to gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń patentowych w obszarach komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych, co pokazuje rosnące znaczenie technologii związanych z transformacją cyfrową.