Erbud miał 20,38 mln zł straty netto w 2018; backlog: 2,5 mld zł na koniec ub.r.

"Ubiegły rok był równocześnie czasem, w którym musieliśmy zmierzyć się z problemami wywołanymi gwałtowną zmianą otoczenia rynkowego w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Grupa Erbud nie uniknęła konsekwencji rosnących kosztów pracy, usług podwykonawczych, transportu i materiałów budowlanych. Na koniec pierwszego półrocza zaksięgowaliśmy stratę. W kolejnych sześciu miesiącach odnotowaliśmy 8,8 mln zł zysku netto, co pozwoliło zmniejszyć stratę netto z (29,9) mln na koniec czerwca do (21,1) mln zł na koniec grudnia" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.