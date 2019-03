Erbud podtrzymuje cel powyżej 2% skonsolidowanego zysku EBIT w tym roku

"W 2018 roku grupa zanotowała 17,3 mln zł straty EBIT i 21,1 mln zł straty netto wobec odpowiednio 37,7 mln zł zysku EBIT i 23,9 mln zł zysku netto w 2017 roku. Na koniec grudnia strata EBIT była niższa o 23,1 mln zł, a strata netto niższa o 8,8 mln zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca. Na odnotowaną wówczas stratę wpłynęło rozliczenie kontraktów podpisywanych w 2016 i w pierwszej połowie 2017 roku, a także niekorzystne tendencje na rynku budowlanym" - czytamy w komunikacie.

W 2018 roku przychody Grupy Erbud z budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły 1 548 mln zł i wzrosły o 29% r/r. Największy wzrost odnotował jednak segment inżynieryjno-drogowy, który zwiększył przychody o 62%, do 254 mln zł, podano także.

"Portfel zleceń zgromadzony przez Grupę Erbud na koniec 2018 roku wyniósł 2 563 mln zł, co oznacza wzrost o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Na rok 2019 przypadało 1 843 mln zł, a na dalsze lata (2020-2021): 720 mln zł. Od 1 stycznia do 25 marca 2018 roku Grupa ERBUD podpisała umowy o łącznej wartości 106 mln zł" - podano też w komunikacie.