Erbud przekaże dwa respiratory szpitalowi w Brzezinach

"Jako społeczeństwo znaleźliśmy się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, która wymaga zaangażowania od każdego z nas. Mam nadzieję, że zdamy ten test pozytywnie i to nas wzmocni jako wspólnotę, w przeciwnym razie negatywne skutki odczujemy wszyscy. Jako firma dorzuciliśmy swoją cegiełkę w ramach pomocy dla szpitali i zakupiliśmy dwa respiratory dla szpitala w Brzezinach. Z kolei nasza Fundacja, która na co dzień pomaga domom dziecka, zaopatrzyła je w środki ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.