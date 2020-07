Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

"Nabywane przez emitenta akcje własne stanowią 3,22% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw" - czytamy w komunikacie.