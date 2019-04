Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Wartość EBITDA grupy spadła w 2018 roku o 10,2 mln zł (46 001 tys. zł wobec 56 264 tys. zł osiągniętych w 2017 roku). Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na poziom EBITDA był znaczny wzrost kosztów pracy - łączne koszty wynagrodzeń były w grupie w 2018 wyższe o 6,9 mln zł niż w 2017 roku. Drugim czynnikiem silnie wpływającym negatywnie na EBITDA było pogorszenie rentowności sektora twardych folii opakowaniowych (RFD) spowodowane wzrostem cen surowców (PET virgin, płatki PET) - łącznie EBITDA w tym sektorze spadło w 2018 roku o 8,9 mln PLN w stosunku do 2017" - czytamy w paporcie.

Niekorzystnie na wyniku finansowym odbiły się także problemy z uruchomieniem w Berlinie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET.

"Do dziś linia ta nie osiągnęła planowanych parametrów i spółka nie dokonała kontraktowego odbioru linii. Spółka oczekiwała, że linia ta zwiększy poziom realizowanego EBITDA w 2018 roku o 4 mln zł. Obecnie odbiór tej linii planowany jest na II kwartał 2019 rok" - czytamy dalej.

"Sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła w 2018 roku 50,91% sprzedaży ogółem (53,96% w 2017 roku). Spadek sprzedaży w Wielkiej Brytanii przypisać można niepewności związanej z Brexitem, a we Francji zmianie struktury popytu. W 2018 roku grupa sprzedawała swoje produkty do ponad 40 krajów. W strukturze sprzedaży zagranicznej zdecydowanie dominuje sprzedaż do krajów UE (około 93%)" - napisano także w raporcie.