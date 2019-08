ES-System miał 2,43 mln zł zysku netto, 5,28 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży w kraju wyniosły 43,2 mln zł wobec 41 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku, co oznacza wzrost o 2,2 mln zł, tj. o 5,3% r/r. Sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 10,1 mln zł, co oznacza wzrost względem II kwartału 2018 roku o 1,4 mln zł, tj. o 16,6% r/r" - czytamy w raporcie.

"Sprzedaż krajowa wyniosła narastająco 83,6 mln zł, w porównaniu do 74,4 mln zł w I półroczu 2018 roku, co oznacza wzrost r/r o 9,2 mln zł, tj. o 12,4%. Natomiast w sprzedaży eksportowej, w I półroczu nastąpił wzrost o 4,5 mln zł, do poziomu 21,4 mln zł z 17 mln zł w I półroczu 2018 roku, co oznacza wzrost o 26,3% r/r" - czytamy dalej.