eService testuje nowy limit transakcji niewymagających PIN

"Podniesienie do 100 zł limitu kwotowego transakcji bez PIN zmniejszy zdecydowanie liczbę transakcji wymagających kontaktu z terminalem. Największy polski agent rozliczeniowy, eService, podjął już działania, by niezwłocznie udostępnić nowe limity na terminalach w sieciach handlowych i na stacjach benzynowych. Aktualnie, trwają testy zaktualizowanego oprogramowania, a w najbliższych dniach nowe limity powinny być już dostępne w pierwszych placówkach, w których realizowana jest największa liczba transakcji w przedziale 50-100 zł" - czytamy w komunikacie.

Udostępnienie płacącym nowego limitu wymaga zmian m.in. w niektórych systemach sprzedażowych połączonych z systemami płatniczymi. Ważnym czynnikiem warunkującym możliwość skorzystania z podwyższonego limitu są także zmiany w systemach banków - wydawców kart płatniczych. W przypadku niektórych kart może się okazać, że do płacenia z nowym limitem konieczna będzie aktualizacja oprogramowania na karcie, podano także.

"Wprowadzenie podwyższonego limitu transakcji bez PIN nie zmienia zasad wynikających z regulacji europejskich - PSD2. Oznacza to, że nawet w przypadku transakcji na kwotę znacznie niższą niż obowiązujący limit, w niektórych przypadkach może pojawić się konieczność podania PIN, jako dodatkowej formy autoryzacji zwiększającej bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego" - podkreślono w komunikacie.

Aktualna sytuacja wynikająca z ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego sprawia, że znaczna część terminali płatniczych znajdujących się w zamkniętych sklepach i lokalach jest wyłączona. Oznacza to, że wykonanie aktualizacji wszystkich urządzeń będzie możliwe dopiero po ich ponownym uruchomieniu, co wpływa również na czas udostępnienia nowego oprogramowania. Mimo niestandardowej sytuacji, w jakiej będzie wdrażana zmiana limitów, eService działa bez żadnych zakłóceń i jest w pełni przygotowany do niezbędnych działań z zachowaniem najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i ciągłości usług, podsumowano w materiale.