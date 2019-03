Euro pozostanie w przedziale 4,29-4,30 zł, funt wciąż pod wpływem Brexitu

Tradycyjnie gorąco może za to być na brytyjskim funcie. Tu niezmiennie karty rozdawać będzie wciąż nierozstrzygnięta kwestia Brexitu. Szczególnie, że wczoraj brytyjski parlament przejął inicjatywę w tej sprawie, żeby wypracować nowe rozwiązania i znaleźć wyjście z negocjacyjnego impasu, w jaki Wielką Brytanię wpędziła premier Theresa May. Dlatego też, jeżeli na horyzoncie pojawi się cień szansy na zatwierdzenie umowy regulującej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej lub też na odsunięcie Brexitu na dłużej, to należy spodziewać się umocnienia funta do złotego. I odwrotnie - wzrost ryzyka na bezumowny Brexit stanie się impulsem do przeceny brytyjskiej waluty.