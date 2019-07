Euro Styl uruchomił sprzedaż 97 lokali w nowej inwestycji Dawna Poczta w Gdańsku

"Dolny Wrzeszcz stale się zmienia i przyciąga uwagę stylową, eklektyczną architekturą oraz ciekawą atmosferą. Ta jedna z najstarszych dzielnic Gdańska, dzięki stałej rewitalizacji, stała się atrakcyjnym miejscem do życia i spędzania czasu wolnego. Dawna Poczta to inwestycja, która wpisuje się w metamorfozę dzielnicy. Dzięki połączeniu historycznej architektury z nowoczesną aranżacją tworzymy wyjątkową przestrzeń z otwartym patio zachęcającym do spotkań i integracji. Piękny, szklany czterospadowy dach budynku poczty to charakterystyczny element inwestycji nawiązujący stylem do zabytkowej konstrukcji z 1929 roku" - powiedziała dyrektor sprzedaży Euro Styl Ewa Nowicka, cytowana w komunikacie.