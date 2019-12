Europipe GmbH dostarczy Gaz-Systemowi rury do podmorskiej części Baltic Pipe

"Grubość stalowej ścianki gazociągu będzie wynosiła ok. 23 mm. Gazociąg będzie też pokryty specjalną powłoką antykorozyjną o grubości 4.2 mm, która zabezpieczy go w czasie eksploatacji na dnie morza. Cała instalacja podmorska zostanie także zabezpieczona warstwą betonu o grubości 60-110 mm. Europipe GmbH przeprowadzi też wszystkie odpowiednie testy i badania wymagane przy realizacji tego typu zamówienia. Kontrakt obejmuje również tymczasowe magazynowanie wyprodukowanych rur oraz ich transport do miejsca odbioru" - czytamy dalej.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.