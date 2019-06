EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB, perspektywa negatywna

"Do czynników ryzyka agencja zalicza również obserwowane w ciągu kilku ostatnich kwartałów pogarszanie się marży operacyjnej (na co wpływ ma m.in. obowiązujący zakaz handlu w niedzielę), a także systematycznie rosnące koszty finansowe (w ciągu ostatniego roku relacja zapłaconych odsetek do przychodów ze sprzedaży wzrosła dwukrotnie - z 0,7% do 1,4%). Przekłada się to silnie na spadek marży netto, która jest obecnie na najniższym poziomie od piętnastu lat" - czytamy dalej.