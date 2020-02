EuroRating podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej

Agencja pozytywnie oceniła wysoką efektywność działalności banku (wskaźnik koszty/dochody na koniec IV kwartału 2019 r. spadł do najniższego w historii poziomu 43,1%) oraz wypracowywane przez bank wysokie marże na działalności bankowej i netto, przekładające się na relatywnie wysoki i bardzo stabilny poziom wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA). Skutkuje to również osiąganiem przez ING Bank Śląski w ciągu ostatnich lat stale dwucyfrowych zwrotów na kapitale własnym (ROE). Pozwala to bankowi na jednoczesne dokonywanie wypłat dywidend dla akcjonariuszy oraz systematyczny, stabilny rozwój skali działalności w tempie przekraczającym tempo wzrostu sektora