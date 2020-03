EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

EuroRating pozytywnie ocenia poziom wyposażenia banku w kapitał. Jakkolwiek udział kapitału własnego w sumie pasywów na skutek dokonanych wypłat dywidend obniżył się w ciągu dwóch ostatnich lat z ok. 15% do ok. 13%, to jego poziom agencja nadal ocenia jako stosunkowo wysoki i bezpieczny. Ponadto bank utrzymuje stale na wysokich poziomach regulacyjne współczynniki wypłacalności. Współczynnik Tier 1 wyniósł na koniec 2019 roku 15,2%, a łączny współczynnik wypłacalności TCR osiągnął 17,1%. W obu przypadkach były to jedne z najwyższych poziomów w ciągu ostatnich lat, podkreślono.