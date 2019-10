forex 24 minuty temu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,3% we wrześniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% we wrześniu 2019 r. - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. We wrześniu 2018 r. wynosiła 3,8%.