Exclusive Networks finalizuje przejęcie Veracomp

"Umowa sprzedaży Veracomp została podpisana we wrześniu, a zamknięcie transakcji było uzależnione od kilku warunków, w tym zgody Komisji Europejskiej. Wraz z finalizacją przejęcia firma Exclusive Networks rozszerza swoją globalną obecność, zwiększa liczbę pracowników oraz przychody operacyjne, jednocześnie nie obniżając wartości dostarczanej klientom i partnerom biznesowym, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym" - czytamy w komunikacie.

"Ostatnie miesiące to okres bardzo dynamicznego rozwoju Exclusive Networks na świecie. Staramy się inwestować w firmy, które doskonale rozumieją lokalne potrzeby. Włączenie Veracomp do naszych struktur jest jednym z najważniejszych elementów ekspansji zgodnej z tą strategią. W ten sposób zyskujemy unikatową szansę na sukces w Europie Środkowo-Wschodniej. Z pewnością wykorzystamy mocne fundamenty biznesowe i spójną kulturę organizacyjną Veracomp, która sprawdziła się w 19 krajach tego regionu" - ocenił CEO Exclusive Networks Jesper Trolle, cytowany w komunikacie.

Veracomp, założony w Krakowie w 1991 roku, to dystrybutor rozwiązań teleinformatycznych ponad 140 producentów. Na przestrzeni lat firma zbudowała relacje z kilkoma tysiącami partnerów biznesowych, którzy od teraz będą obsługiwani przez spółkę Veracomp - Exclusive Networks.

"Nadszedł przełomowy moment dla Veracomp - łączymy siły z globalnym dystrybutorem, który razem z nami rozpocznie działalność w nowym regionie. Zamierzamy kontynuować rozwój biznesu w modelu zapewniającym dużą autonomię oraz swobodę współpracy - to podejście przekonało nas do wejścia w skład grupy Exclusive Networks. Chcemy zapewniać partnerom dostęp do innowacji oraz profesjonalne wsparcie naszego zespołu, bazując na własnych doświadczeniach i wiedzy dystrybutora obecnego na pięciu kontynentach. Jesteśmy pewni, że wszyscy klienci, partnerzy i pracownicy skorzystają na tym połączeniu - wskazał Kochański.