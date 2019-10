EY: 43% polskich konsumentów nie korzysta z zakupów w internecie

Największymi barierami dla zakupów w internecie dla konsumentów offline jest chęć osobistej oceny produktu (68%) i jego natychmiastowy odbiór (57%). Aż 43% osób odpowiedziało, że po prostu lubi chodzić na zakupy, a 42% respondentów robiło zakupy w sklepie stacjonarnym, ponieważ było w pobliżu. Niemal co piąty badany (18%) kupuje tylko w sklepie stacjonarnym, ponieważ nie ufa internetowi, a 16% chciało uzyskać osobistą poradę od sprzedawcy.

Z badania EY wynika, że największy udział e- zakupów widać w przypadku elektroniki użytkowej, gdzie 71% osób deklaruje zakup online. Najniższy udział w sieciowym handlu mają artykuły spożywcze - jedynie 10%. W przypadku odzieży, obuwia i "zrób to sam" korzystanie z zakupów w internecie sięga 50%.

Widoczna jest także zależność pomiędzy wiekiem konsumentów a sposobami dokonywania zakupów. 74% badanych w wieku 15-19 lat korzysta zarówno ze stacjonarnych punktów sprzedaży, jak i sklepów online. Jest to najwyższy wynik spośród badanych grup wiekowych. Wskaźnik dla ankietowanych między 20. a 29. rokiem życia oraz tych mających 30-39 lat jest niewiele niższy - ok. 70%. Wraz z wiekiem użytkowanie kanału online spada - dla 40-latków to około 60%. Znaczący spadek widoczny jest natomiast dla osób powyżej 50 roku życia (46%), wśród których internet jako miejsce zakupów jest mniej popularny niż wynosi średnia z badania. W przypadku konsumentów w wieku 60+ z e-handlu korzysta 39% badanych.