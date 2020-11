FamiCordTx chce podać 1. pacjentowi CAR-T w warunkach klinicznych w II kw. 2021

"Zakończyliśmy jedną z ważnych faz, czyli uzyskanie zgód na wytwarzanie produktów genetycznie modyfikowanych w Zakładzie Inżynierii Genetycznej i przygotowujemy się do wytwarzania tego produktu w warunkach GMP. To jest wszystko na etapie testów. Naszym celem jest, by w II kwartale przyszłego roku taki produkt podać pierwszemu pacjentowi w warunkach klinicznych" - powiedział wiceprezes podczas webinaru.

"Można powiedzieć, że FamiCorTX to będzie taki biotech, bo po to tę spółkę powołaliśmy, by skupiła się na razie wyłącznie na technologii CAR-T, bo jest na to ogromny rynek, jest zapotrzebowanie i wygląda na to, że dzięki naszym partnerom ze Stanów Zjednoczonych jesteśmy w stanie bardzo szybko w porównaniu z nowym biotechem wprowadzić produkt na rynek. Jeśli wyniki będą obiecujące, a wiele na to wskazuje, to będziemy mogli spróbować bardzo szybko to skomercjalizować" - podkreślił.