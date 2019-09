Famur miał 218,41 mln zł zysku netto, 107,1 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"W okresie I półrocza 2019 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały 994 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o -6,5% stosunku do porównywalnego okresu 2018 r. W głównej mierze jest to związane niższym poziomem przychodów w ramach największego segmentu Underground o -7,4%. W związku z harmonogramami zwartych pod koniec 2018 r. i w 2019 r. kontraktów, emitent spodziewa się zwiększyć wolumen realizowanych przychodów w kolejnych kwartałach bieżącego roku" - czytamy w raporcie.

"W związku z realizacją strategii dywersyfikacji przychodów Grupa Famur zamierza konsekwentnie utrzymywać silną pozycję w przemyśle elektromaszynowym dla kopalni odkrywkowych i energetyki oraz w sektorze systemów transportu i przeładunku towarów. Nadal dość niska marża w segmencie Surface wynikała z realizacji końcowej fazy długoterminowych kontraktów podpisanych w poprzednich latach, których pierwotna baza kosztowa nie uwzględniała trudnej do przewidzenia dynamiki wzrostu kosztów z przełomu 2017 i 2018 roku, co wpłynęło na poziom rozpoznanych zysków. Formuła sztywnej ceny w powyższych kontraktach, ograniczona możliwość renegocjacji stawek umownych przy przekroczeniu kosztów względem zakładanych na kontraktach długoterminowych (głównie kosztów pracy i usług podwykonawczych) wpływają na pogarszającą się rentowność segmentu Surface. Grupa obecnie rozpoczęła analizę umów długoterminowych pod względem ograniczenia ryzyk kontraktowych i możliwej do zrealizowania rentowności. Jednocześnie opracowuje plan wdrożenia

szeregu inicjatyw, w tym efektywnego zarządzania kontraktami, poprawę efektywności operacyjnej i optymalizację kosztów w celu wypracowania modelu organizacji elastycznie dopasowującej się do dynamiki zmian otoczenia zewnętrznego" - zapowiedziano też w raporcie.