Famur przekazał 300 tys. zł szpitalowi w Tychach na walkę z koronawirusem

"Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, która obecnie jest już nie tyle dobrą wolą , co koniecznością w obronie zdrowia i życia społeczeństwa dotkniętego pandemią. W obecnych, jakże nieprzewidywalnych, czasach każda pomoc szpitalom i służbie medycznej jest niezmiernie ważna, dlatego Grupa Famur traktuje ją jako priorytet i zamierzać kontynuować działania wspierające. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas środki w efektywny sposób przyczynią się do wsparcia najbardziej palących potrzeb szpitala. Wierzymy, że działając wspólnie, uda się opanować pandemię i minimalizować jej skutki" - powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

"Zapewniono liczne środki do dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy, wprowadzono dobowe opryski dezynfekcyjne części wspólnych w biurach i na halach produkcyjnych, jednostki organizacyjne podzielono na strefy bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie kontaktów między pracownikami do niezbędnego minimum. Poszczególne grupy zatrudnionych zostały tak alokowane, aby zachować ciągłość i efektywność działania niezależnie od rozwoju sytuacji. Pracownicy otrzymali również własne termometry do regularnej kontroli temperatury, które pomogą na bieżąco monitorować stan zdrowia. Część pracowników, których specyfika pracy na to pozwala, korzysta z formuły pracy zdalnej. Równolegle w Grupie Famur przygotowano i udostępniono obszerne materiały informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego" - podsumowano.