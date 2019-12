FedEx Express wprowadził możliwość odbioru przesyłek w salonikach Kolportera

"Usługa FedEx Direct2Retail daje klientom e-sklepów możliwość zamówienia przesyłki do jednego z ponad 600 salonów prasowych Kolportera, rozmieszczonych na terenie całej Polski. Nowe rozwiązanie zapewnia wygodę i elastyczność zarówno biznesom jak i klientom indywidualnym oraz umożliwi odbiór przesyłek w bezpiecznym i wskazanym przez odbiorcę punkcie. Usługa obejmuje przesyłki o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 30x40x50 cm. Paczka dostarczona do wybranej lokalizacji Kolportera poczeka na odbiór cztery dni robocze, a o jej doręczeniu klient może zostać powiadomiony za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym wiadomości e-mail i SMS. Każdy z punktów obsłuży również pobrania gotówkowe do 3 tys. zł" - czytamy w komunikacie.