Feerum liczy na zawarcie kolejnych kontraktów na Ukrainie w przyszłym roku

"Pracujemy z kilkoma rekomendowanymi klientami ukraińskimi pod kątem możliwości skorzystania przez nich z finansowania w ramach tzw. 'kredytu dostawcy'. KUKE również obserwuje tych klientów. Są to duzi producenci, porównywalni do Epicentr. Obecnie projektujemy już potencjalne zamówienia i jesteśmy w fazie negocjacji. Wygląda to bardzo obiecująco" - powiedział Wielesik podczas konferencji prasowej.