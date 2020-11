Ferro przejmie kontrolę w spółkach Tester i Termet za min. 50,75 mln zł

Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia Termetu i Testeru to 50,75 mln zł. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od wyników finansowych Termetu osiągniętych w roku 2020 (tzw. earn-out), w maksymalnej wysokości 9,97 mln zł, podano.

Zarząd Ferro oczekuje, że komplementarność oferty i kanałów dystrybucji pozwolą na uzyskanie synergii przychodowych w ramach połączonych podmiotów poprzez stworzenie kompleksowej oferty dla domu. Transakcja przyczyni się do dalszego rozwoju sieci dystrybucji produktów Ferro, w tym powiększy ją o kolejny silny zespół profesjonalnych przedstawicieli handlowych oraz autoryzowanych instalatorów, a także zwiększy obecność Grupy Ferro na rynkach zachodnioeuropejskich.

"Transakcja przejęcia Termet i Tester jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii F1 Grupy Ferro. Doskonale wpisuje się ona w każdą z 4 głównych inicjatyw strategicznych. Bardzo istotne jest dla nas to, że dzięki transakcji połączą się podmioty o silnej pozycji rynkowej w swoich segmentach. Widzimy tu duże pole do osiągnięcia synergii. Termet jest uznaną, rozpoznawalną polską marką, posiadającą bogate portfolio wysoko cenionych produktów, własne know-how w zakresie projektowania, ochronę patentową i zaplecze produkcyjne - bardzo dobrze wyposażony i zorganizowany zakład w Świebodzicach z własnym centrum R&D. Dodatkowo dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, również w obszarze obsługi posprzedażowej. To dla nas niezwykle ważne, że doświadczony zespół Termet, który z sukcesami zarządza tym biznesem od wielu lat, będzie dalej rozwijał spółkę w ramach Grupy Ferro w Polsce i w regionie. Przejmujemy zdrową, doskonale prowadzoną firmę, której oferta bardzo dobrze wpisuje się w trendy

rynkowe nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła i energooszczędności" - powiedział prezes zarządu, CEO Ferro Wojciech Gątkiewicz, cytowany w materiale.