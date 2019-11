FFiL Śnieżka miała 33,75 mln zł zysku netto, 44,11 mln zł zysku EBIT w III kw.

Największy udział w skonsolidowanym wyniku Grupy za trzy kwartały 2019 roku miały przychody ze sprzedaży osiągnięte w Polsce, które wzrosły o 4,8%, do 393,9 mln zł i miały 68% udziału w łącznych przychodach. Istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży w tym okresie miało powiększenie się grupy kapitałowej o węgierską spółkę produkcyjną Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółki zależne w Rumunii i na Słowacji prowadzące działalność handlową. Przychody Grupy wypracowane na Węgrzech (po konsolidacji wyników Poli-Farbe od 15 maja br.) wyniosły 71,6 mln zł. Na koniec września br. udział węgierskiego rynku w skonsolidowanych przychodach wzrósł do 12,4%, ale docelowo może przekroczyć 20%, podano także.

"Od początku roku, tj. w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 roku, grupa zanotowała wyższe zyski: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 246,8 mln zł (+21,3% r/r), zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 87,0 mln zł (+7,0% r/r), wynik EBITDA w wysokości 105,8 mln zł (+11,3% r/r), oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 70,4 mln PLN (+9,1% r/r). Jednocześnie - ze względu na wyższe koszty - Śnieżka osiągnęła niższe marże niż rok wcześniej, za wyjątkiem marży brutto na sprzedaży, która wzrosła do wysokości 42,9%" - czytamy także.

"Prace w tym zakresie są bliskie ukończenia. Do końca 2019 roku planowane jest zakończenie modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii do produkcji farb kolorowych w zakładzie Lubzinie, a w I kwartale 2020 roku - farb białych w Pustkowie (oba zakłady są zlokalizowane w województwie podkarpackim). Na początku 2020 roku powinny zakończyć się także główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, która ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem" - czytamy.