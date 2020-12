FFR: Grycan najbardziej rozpoznawalną nazwą wśród firm rodzinnych

W ogólnopolskim badaniu ilościowym respondenci zostali poproszeni o wymienienie z pamięci pięciu nazw rodzinnych firm oraz odpowiedź na pytania o opinie związane z postrzeganiem rodzinnego charakteru przedsiębiorstw. W badaniu wskazane zostały 32 marki rodzinne, wymienione spontanicznie przez przynajmniej 1% respondentów.

Najbardziej rozpoznawalnych 10 marek według Polaków to: Grycan (14,4%), Black Red White (9,6%), Solaris (9,2%), Komputronik (7,7%), Koral (6,9%), Wedel (6,5%), Kania (6,5%), Olewnik (6,4%), Tarczyński (6,4%), Ziaja (5,4%). Pozostałe - poniżej 5% odpowiedzi to: Kulczyk, Dr Irena Eris, Mokate, Wipasz, Farmacol, Fermy drobiu Woźniak, Piotr i Paweł, Adamed, Roleski, Pruszyński, PBG, Blikle, W. Kruk, Wiśniowski, Fakro, Duda, Madej - Wróbel, Balcerzak, Biedronka, Gessler, JBB, Bodzio.

Jak wskazano, w zestawieniu najmocniejszych 32 rodzinnych marek jest 7 firm, które ponad wszelką wątpliwość rodzinne już nie są, z czego jedna w pierwszej trójce - to Solaris - od dwóch lat posiadający nowych właścicieli, nie związanych z rodziną Olszewskich, którzy firmę zakładali blisko 25 lat temu. Wysoko w zestawieniu (6. pozycja) jest również Wedel, który przechodził z rąk do rąk kilku właścicieli mających swoje siedziby za granicą. Cały czas jednak na stronie internetowej jest sekcja poświęcona firmowej historii, założycielowi i jego następcom, którzy prowadzili firmę do czasu jej nacjonalizacji.

O ile w przypadku Solarisa czy Piotra i Pawła lub firmy W. Kruk można sądzić, że zmiany co do struktury właścicielskiej zaszły na tyle niedawno, że do wielu respondentów jeszcze to nie dotarło, to w stosunku do marek Balcerzak, Blikle czy Wedel możemy mówić o swoistym fenomenie rodzinnej tożsamości, podkreślono.

"W analizowanych 32 firmach nie znaleźliśmy ani jednego przypadku, w którym nowi właściciele w jakikolwiek sposób odcinali się od wcześniejszej historii marki. Nawet w firmach o dość burzliwej historii przejęcia - jak np. firma wędliniarska Balcerzak - obecni właściciele oddają szacunek założycielowi" - czytamy w raporcie.

Jak wskazał dyrektor departamentu klientów korporacyjnych Banku Pekao Marek Majsak, większość firm w Polsce i na świecie to firmy rodzinne. W naszym kraju 60% przedsiębiorstw to firmy rodzinne, które generują 40% PKB oraz miejsc pracy, stanowią więc ważny element gospodarki.

"Te proporcje są bardzo podobne, jeśli chodzi o strukturę naszych klientów biznesowych. Z obsługiwanych 250 tys. klientów biznesowych przez Bank Pekao również ok. 60% to są firmy rodzinne. Oczywiście, te proporcje są większe w segmencie mikro oraz SME, a w sposób naturalny mniejsze, jeśli chodzi o segment klienta korporacyjnego oraz klienta strategicznego. Chcemy wspierać polskich przedsiębiorców i niewątpliwie polskie firmy rodzinne są w naszym target markecie"v- powiedział Majsak podczas wideokonferencji poświęconej raportowi.

Dla banku, firmy zarządzane osobiście przez osoby zaangażowane w ich tworzenie to bardzo solidny partner, zaznaczył

"Jeśli chodzi o aspekt finansowania to doceniamy stabilność, jaką niewątpliwie cechują się firmy rodzinne. Nastawione są na długoterminowe budowanie wartości firmy niż maksymalizację wyników w okresie bieżącym" - powiedział także.

Jak podkreślił, jednym z kluczowych tematów podejmowanych przez firmy rodzinne z bankami jest kwestia sukcesji.

"Widzimy w Polsce na przykładzie naszych klientów, że po dwóch, trzech dekadach budowania firm rodzinnych, stoją one coraz częściej przed decyzją odnośnie sukcesji i jest to zdecydowanie temat nr 1, jaki obserwujemy w rozmowach z właścicielami firm" - powiedział Majsak.

Temat sukcesji wywołuje wiele emocji, gdyż jest to przekazanie odpowiedzialności i dorobku często całego pokolenia dla następców, którzy będa potrafili, będą mieli energię i kompetencję, by kontynyować rozwój.

"Trzeba podkreślić, że przekazanie firmy w ręce czy pracowników, czy osób z zewnątrz, czy nawet sprzedaż firmy to nie jest nic złego, jeśli się dorobek nie marnuje. W dzisiejszych czasach prowadzenie firmy to jest wyjątkowe wyzwanie. Wiemy, jak trudno jest prowadzić i przeprowadzić firmę w czasie COVID-19" - powiedziała prezes Fundacji Katarzyna Gierczak Grupińska.

Jak wskazał dyrektor departamentu zarządzania sprzedażą w pionie MŚP Banku Pekao Piotr Górski, MSP to firmy, w których główne decyzje biznesowe są podejmowane przez właścicieli firm, przez ich rodzinę. Są to biznesy prowadzone przez wiele lat, w które zaangażowani są członkowie rodzin, czy też są to przyjaciele, którzy prowadzą biznes od 20, 30 lat i oni też tworzą niejako rodzinę.

"My traktujemy ten biznes bardzo relacyjnie, jest on oparty na kilku filarach - przede wszystkim na zrozumieniu biznesu naszych klientów, otwartej komunikacji, a także na obustronnym zaufaniu. Niezwykle istotne jest również osobiste zaangażowanie właścicieli i ich rodzin w prowadzoną działalność. Takie firmy potrafią osiągać spektakularne sukcesy biznesowe i niejednokrotnie promują Polskę na arenie międzynarodowej" - skomentował Górski.

Raport zawiera także analizę treści w internecie pod kątem komunikowania rodzinnego charakteru firmy. Analizowano 7 elementów: logo, stronę internetową - stronę główną i podstrony, produkty, wygląd siedziby, treści w mediach społecznościowych, wypowiedzi medialne osób związanych z marką.

"Rekordziści, jeśli chodzi o komunikowanie rodzinnego charakteru to firmy z branży spożywczej. Najwięcej o swojej rodzinności mówią Grycan (1 miejsce w rozpoznawalności) - korzystający z 6 kanałów komunikacji, Koral (5 miejsce, 5 kanałów), Mokate (13 miejsce, 5 kanałów), Roleski (19 miejsce, 4 kanały) oraz Madej Wróbel (27 miejsce, 5 kanałów)" - podano.

Cztery z 32 firm w zestawieniu posiadają logo, które w jednoznaczny sposób wskazuje, że mamy do czynienia z rodzinnym przedsiębiorstwem

"Szczególnie widoczne jest to w przypadku marki Grycan, która w logo ma deskryptor 'Lody od pokoleń'. Logo w pełnej wersji znajduje się w każdej lodziarnio-kawiarni należącej do firmy w całej Polsce, a przez to w jasny sposób informuje klientów od kogo kupują produkty. Inną wyraźną deklaracją rodzinności jest ogromne logo Mokate, umieszczone na gmachu siedziby, widziane nawet z oddali" - czytamy także.

Raport "Najmocniejsze marki rodzinne w Polsce" powstał we współpracy z partnerami którymi są: Bank Pekao, kancelaria prawna Filipiak Babicz, Egon Zehnder, kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy.

