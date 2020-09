Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 8,2% PKB w 2020 r.

"Fitch oczekuje, że saldo sektora rządowego i samorządowego (general government) osiągnie -8,2% PKB w 2020 r. (cel rządu: -12%), a następnie poprawi się do -5,4% w 2021 r. (cel rządowy: -6%) oraz do -4% w 2022 r. Szacunki Fitcha odzwierciedlają bardziej optymistyczne prognozy wzrostu w porównaniu do rządowych, jak również oczekiwanie, że rozdysponowanie przewidzianych w budżecie środków pomocowych nie będzie całkowite. Reguła wydatkowa, która ma zastosowanie do ponad 90% wydatków sektora 'general government', została zawieszona na 2020 r., co stanowi dodatkowy bufor dla wydatków w 2021 r." - czytamy w komunikacie.