Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

"W przeciwieństwie do większości polskich miast z oceną słabą, zdolność Poznania do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej oceniamy jako 'średnią' biorąc pod uwagę fakt, że Miasto posiada elastyczność w zakresie zwiększania dochodów z tytułu opłat za usługi komunalne, czynszów oraz innych opłat, a jednocześnie dochód do dyspozycji gospodarstw domowych w Poznaniu jest wyższa od przeciętnego w kraju" - czytamy dalej.

Fitch prognozuje, że wydatki majątkowe Miasta będą rosły w latach 2019-2023, wynosząc średnio 800 mln zł rocznie, tj. 20% wydatków ogółem, z uwagi na realizowane inwestycje współfinansowane z dotacji unijnych, co będzie prowadzić do deficytów budżetowych sięgających 5% dochodów ogółem do 2023 r.

"Zgodnie ze scenariuszem ratingowym w latach 2019-2023 Fitch prognozuje, że wskaźnik spłaty zadłużenia (payback ratio; zadłużenie ogółem netto do nadwyżki operacyjnej) wzrośnie z 1,9 raza w 2018 r. do około 5,3 raza w 2023 r. i będzie odpowiadał ocenie 'aa'. Wskaźnik poziomu zadłużenia Poznania (zadłużenie netto do dochodów operacyjnych) pozostanie mocny, chociaż wzrośnie z około 29% w 2018 r. do około 50% w 2023 r. na skutek realizowanych inwestycji. Słabszy prognozowany wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (ADSCR, nadwyżka operacyjna do obsługi zadłużenia, włączając odsetki oraz raty), wynoszący około 1,1 raza (1,7 raza w 2018 r.) nie jest dowodem na strukturalne problemy Miasta. Wynika natomiast z polityki zarządzania długiem przez Poznań, który przede wszystkim dąży do minimalizowania kosztów obsługi długu poprzez zaciągnie krótkoterminowych kredytów z bardzo niską marżą odsetkową, co skutkuje wysokimi rocznymi spłatami długu" - podano także.