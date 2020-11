Fitch: Polska energetyka w większym stopniu staje się niskoemisyjna

"Głównym czynnikiem stymulującym transformację w Polsce jest kosztowny dwutlenek węgla, który powrócił do poziomu cen sprzed pandemii koronawirusa sięgającego 30 euro za tonę w III kw. 2020 r. Wyższe koszty CO2 ponoszone przez wytwórców mają swoje odzwierciedlenie w detalicznych cenach energii elektrycznej, co stanowi czynnik ograniczający ryzyko dla aktywów węglowych i szansę na poprawę rentowności produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych. Ten efekt przejściowy będzie się stopniowo zmniejszał, co zwiększy presję kosztową na przedsiębiorstwa energetyczne, które utrzymają duże aktywa wytwórcze oparte na węglu po połowie lat 2020" - czytamy w komunikacie.