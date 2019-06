Fitch potwierdził ratingi BBB i AA-(pol) Gdańskich Autobusów i Tramwajów

Równocześnie Fitch potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej dla programu obligacji przychodowych do kwoty 285,4 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez GAiT w ramach tego programu na poziomie BBB+ i długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Wartość programu została podwyższona z dotychczasowych 220 mln zł. Rating dla emisji obejmuje wszystkie dotychczas wyemitowane obligacje przychodowe (do wykupu zostało 126 mln zł według stanu na koniec 2018 r.), których termin zapadalności został wydłużony z końca 2024 r. do końca 2029 r., podano także.