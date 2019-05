"Samodzielny profil kredytowy Częstochowy (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na 'bbb+'. Odzwierciedla to połączenie 'średniej' oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz wskaźników zadłużenia na umiarkowanym poziomie, co daje w rezultacie indywidualną ocenę zdolności do obsługi zadłużenia Częstochowy na poziomie 'a'. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Częstochowy pozostaną stabilne w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają również umiarkowane zadłużenie Częstochowy oraz prognozowane niskie zapotrzebowanie na nowy dług w średnim okresie" - czytamy w komunikacie.