FlixBus spodziewa się jeszcze szybszego wzrostu liczby pasażerów w Polsce w 2020

Przypomniał, że w ub.r. siatka przewoźnika w Polsce wzrosła o 110 miejscowości, do 250. Obecnie FlixBus Polska ma ok. 100 linii, z czego ok. 40 otwarto w 2019 r.

"Ponieważ średni wiek naszej floty to 3 lata, partnerzy generują duży popyt na nowe pojazdy. W 2019 r. dzięki nim zarejestrowano w Polsce ponad 50 nowych autobusów, dzięki czemu prawie 1/3 floty to pojazdy z tego rocznika, w tym roku popyt na nowe autobusy może być jeszcze większy. Ważny jest też 'ruch' w obszarze autobusów używanych, w bardzo dobrym stanie. We FlixBusie mamy wewnętrzny rynek pojazdów używanych, które trafiają do kolejnych przewoźników zgodnie z potrzebami" - wyjaśnił dyrektor.