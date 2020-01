FMnW jest w trakcie wyboru generalnego wykonawcy 318 mieszkań w Poznaniu

"Na działce między ul. Śniadeckich i Święcickiego w Poznaniu Fundusz Mieszkań na Wynajem zamierza wybudować 5 sześciokondygnacyjnych budynków. Powstanie w nich 318 mieszkań na wynajem o średniej powierzchni 46 m2. Przeważać będą kawalerki oraz dwupokojowe - łącznie 235 mieszkań. Na rynek trafią one pod koniec 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Działka, na której Fundusz Mieszkań na Wynajem wybuduje mieszkania położona jest w północno-wschodniej części dzielnicy Grunwald. To czwarta inwestycja Funduszu Mieszkań na Wynajem w stolicy Wielkopolski. Najdłużej, bo od listopada 2014 r. w posiadaniu Funduszu jest budynek ze 123 mieszkaniami na wynajem przy ul. Saperskiej. Na rynek trafiły one w marcu 2015 r. Nieco ponad 2 lata później Fundusz zaczął wynajmować 150 mieszkań przy ul. Czarnieckiego. Co ważne, obłożenie pierwszych i drugich wynosi 98%. Zwalniane przez najemców mieszkania nie czekają długo na najemców, podkreśla FMnW.