FO Dębica miała 112,74 mln zł zysku netto, 119,75 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła pozytywne wyniki oraz utrzymała silną pozycję uznanego producenta opon na wielu rynkach europejskich. Nasze przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 2 056 055 tys. zł, a więc są one większe o 6,4% w stosunku do wyniku osiągniętego w roku ubiegłym. Nasz zysk netto na poziomie 112 739 tys. zł był z kolei wyższy o 25,6%. Był to efekt kontynuowania naszych działań opartych na strategicznym partnerstwie z koncernem Goodyear, od lat największym klientem i odbiorcą produkowanych przez nas opon" - napisał prezes Leszek Szafran w liście załączonym do raportu rocznego.

"Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w roku 2019 wygenerowała przychody w kwocie 1 843,8 mln zł wobec 1 713,8 mln zł w roku ubiegłym. Jest to więcej o 130,0 mln zł i 7,6% rok do roku. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2019 rok stanowiła 89,7% sprzedaży ogółem, pozostała na podobnym poziomie. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 212,3 mln zł i spadły o 2,8% r/r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2019 wyniosła 6,8% wobec 4,7% w 2018. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 19,7% w 2018 do 12,9% w 2019. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za 2019 rok wyniósł 152,1 mln zł i był wyższy o 23% w stosunku do 2018 roku" - czytamy w raporcie.