FO Dębica ograniczy produkcję opon w IV kwartale 2019 r.

"W wyniku ograniczenia produkcji, o którym mowa powyżej, prognozowana produkcja w 2019 r. będzie niższa o 3,42% w odniesieniu do opon do pojazdów osobowych i 1,82% w odniesieniu do opon do pojazdów ciężarowych w porównaniu do planów produkcyjnych na 2019 r." - czytamy w komunikacie.