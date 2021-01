FoodCare ma zakaz sprzedaży napojów w opakow. przypominających napoje 'Tiger'

"To bardzo ważny wyrok, który potwierdza, że bezprawne działania w biznesie nie mogą być tolerowane. Firma FoodCare w naszej ocenie świadomie upodabniała opakowania napoju Ngine do opakowania rozpoznawalnej i renomowanej marki Tiger, a co za tym idzie - korzystała z dorobku naszej firmy"- powiedziała dyrektor generalna Business Unit Beverages Grupy Maspex Magdalena Rohde-Krempa, cytowana w komunikacie.