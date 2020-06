Fortum ma ofertę dla Warszawy, chce sprzedać łącznie 2,5 TWh energii w 2020 r.

"W kwietniu przekroczyliśmy liczbę 100 tys. klientów, którzy korzystają z naszej oferty gazu i prądu. To dla nas oczywiście powód do dumy, ale przede wszystkim motywacja - wierzymy, że nowa oferta przekona kolejne tysiące osób, że zielona energia wcale nie musi być droga, a nawet więcej - może być tańsza od tradycyjnej" - powiedział Maciej Kościński, dyrektor odpowiedzialny w Fortum za sprzedaż energii elektrycznej i gazu do klientów detalicznych, cytowany w komunikacie.