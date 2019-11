Fortum zakłada ok. 80 MW przyłączeń ciepłowniczych w br., podobnie w kolejnych

"Do tej pory podpisaliśmy nowe umowy przyłączeniowe na ok. 62 MW. Spodziewamy się, że do końca roku osiągniemy około 80 MW. To będzie ok. 150 nowych umów przyłączeniowych, czyli 150 nowych obiektów przyłączonych do naszej sieci" - powiedział Górnik w rozmowie z ISBnews.

Największy przyrost spółka odnotowuje we Wrocławiu, który jest największym i najszybciej rozwijającym się miastem spośród tych, w których Fortum działa w Polsce.

"Jeśli chodzi o długość sieci, to corocznie rozbudowujemy je o co najmniej kilka kilometrów, a porównywalną lub nieco mniejszą ilość - modernizujemy. To jest w sumie ponad 10 km sieci rocznie" - wskazał dyrektor.

"Jeśli szybkość rozwoju miast zostanie utrzymana, to możemy się spodziewać, że również w następnych latach będziemy uzyskiwać 80 MW rocznie" - dodał.

Drugi kierunek działania na polskim rynku ciepłowniczym to modernizacja. Fortum realizuje obecnie modernizację źródła szczytowego w Częstochowie, aby spełniało ono normy wynikające z konkluzji BAT. Spółka analizuje również, czy częstochowska elektrociepłownia będzie je spełniać w 100%. Ewentualną konieczną modernizację przeprowadzi do 2021 r.

Kolejnym kierunkiem jest dekarbonizacja systemów ciepłowniczych.

"Bardzo intensywnie szukamy możliwości odzysku ciepła odpadowego. Jest to kierunek, który chcemy bardzo mocno eksplorować, po to, żeby to ciepło odpadowe - które w przeciwnym wypadku trafiałoby w powietrze - móc wprowadzić do naszych sieci" - powiedział także Górnik.

Fortum pracuje też nad poprawą efektywności funkcjonowania poprzez cyfrowe narzędzia, które udostępnia klientom, ale też takie, które pozwalają na poprawę efektywności funkcjonowania systemów.

"Myślę, że w obecnym sezonie po raz pierwszy będziemy testować rozwiązania demand-side response w sieci ciepłowniczej. Sterując popytem na ciepło, chcemy optymalizować efektywność systemu. Jestem bardzo ciekawy efektów" - wskazał dyrektor.

"Chcemy też zwiększać naszą obecność na rynku odpadów i szerzej - w gospodarce obiegu zamkniętego. Szukamy możliwości poszerzenia łańcucha wartości nowej elektrociepłowni w Zabrzu, budując własną linię produkcji RDF" - dodał.

Fortum specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Oferuje również szeroki wachlarz specjalistycznych usług z obszaru energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Jest obecne głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce. W 2018 roku łączne przychody Fortum osiągnęły poziom 5,24 mld euro.

Kamila Wajszczuk

