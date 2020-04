Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

"Proponowana mapa drogowa to dziesięć uniwersalnych kroków, które każde miasto w Polsce powinno stosować do pokonania smogu.

- Suma wydatków inwestycyjnych na źródła ogrzewania i ocieplenie budynków, do 2030 roku wyniesie 407 mln zł. Można uznać, że ten nakład zwróci się w nieco ponad 3 lata, jeżeli mierzyć go zmniejszonym kosztem zdrowotnym.

"W pierwszym etapie, tam, gdzie działa sieć gazowa rekomendujemy podłączenie do niej budynków. Węgiel będzie wkrótce droższy niż dotychczas, bo pojawi się w składach węgiel wyższej jakości w związku ze zmianami prawnymi. Rekomendujemy też podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest to możliwe. W obszarach nie zasilanych gazem i nie objętych miejską siecią ciepłowniczą rekomendujemy pompy ciepła zasilane panelami fotowoltaicznymi. W obszarze południowym miasta, gdzie działa browar, pewnie powstanie mała sieć zasilana kotłem biomasowym należącym do browaru" - powiedział współautor raportu Andrzej Rubczyński.