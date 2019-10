Forum Energii: Rynek mocy wymaga reformy i dostosowania do przepisów UE

"Rynek mocy miał wesprzeć moce istniejące w systemie, miał je utrzymać, więc był dużym zastrzykiem gotówki dla spółek energetycznych. Z drugiej strony, od razu polepszył sytuację tzw. nowych inwestycji, jak np. Opole. Zgodnie z oczekiwaniami, nie wsparł budowy nowych mocy, ale jest pewne oczekiwanie, że się pojawią się one w najbliższej aukcji. Nie przyczynił się też do dywersyfikacji miksu. Należy podkreślić, że rynek mocy nie jest tani - zobowiązania wynoszą powyżej 35 mld zł, co zostanie doliczone do rachunków za energię w 2020 r." - powiedziała autorka raportu Aleksandra Gawlikowska-Fyk podczas konferencji prasowej.

"Jak się to przełoży na odbiorców - do końca nie wiemy. Jest to skomplikowany mechanizm, który sprawi, że różnie odczują to różne grupy odbiorców. Jednocześnie dotychczasowe mechanizmy wsparcia muszą zostać rozwiązane, w tym Operacyjna Rezerwa Mocy, Interwencyjna Rezerwa Zima, interwencyjna praca elektrowni wodnych, wsparcie dla DSR, co łącznie wynosi szacunkowo ok. 800 mln rocznie i to będzie odjęte. Kolejna rzecz do odjęcia to wszystkie płatności związane z pomocą publiczną, w szczególności derogacje i to jest obecnie nie do policzenia. Szacowaliśmy wstępnie ok. 40 zł za MW, ale to było przed derogacjami. Natomiast 60 zł wydaje nam się za dużo" - powiedziała Gawlikowska-Fyk.