budownictwo 1 godzinę temu

FPP: Przychody pralni w galeriach w br. poniżej 60% wartości sprzed pandemii

Wiele sieci pralni wodno-chemicznych funkcjonujących na terenie kraju może zostać zmuszona w ciągu następnych kilku miesięcy do likwidacji swojej działalności - ich przychody w okresie pandemii spadły o 80-90% i nadal nie powróciły do wartości sprzed pandemii, a do końca roku nie przekroczą 60% wcześniejszych poziomów, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Wobec tego galerie handlowe powinny wziąć pod uwagę sytuację tego sektora przedsiębiorców i dostosować poziom czynszów do skali spadku obrotów, dodają organizacje.