Games Operators chce mieć 10-20 gier w produkcji i 4-8 premier rocznie

"Planujemy utrzymywać portfolio 10-20 gier w produkcji, co powinno przełożyć się na ok. 4-8 premier rocznie. W tym roku planujemy 10 premier gier" - powiedział Gajewski na konferencji prasowej.

Kwota 7 mln zł, którą spółka chce pozyskać z oferty zostanie przeznaczone na 7-14 gier na platformę PC z możliwością konwersji na platformy mobilne i konsole w modelu pay to play z gatunku strategii managerów, symulatorów przez zewnętrzne zespoły o budżetach w przedziale 0,25 - 2 mln zł. Środki będą wydatkowane do 2022 r.

Spółka planuje tegoroczne premiery gier: 112 Operator (52,7 tys. zapisów na wishlist, data wydania w I półroczu, spółka jest producentem i wydawcą), kolejne to Rustler (premiera III kw., spółka jest producentem i wydawcą), Transport Inc. (premiera planowana na II kw., wydawca), a także jako wydawca spółka planuje wydać następne 7 gier w tym roku.

Games Operators podał, że rusza z ofertę publiczną akcji - dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 12 marca, zaś zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję.