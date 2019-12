Gatnar z RPP: Nowa prezes EBC będzie stopniowo podnosić stopy w strefie euro

"Lagarde będzie usiłowała wyjść z tego, co zrobił Draghi - z tych głęboko ujemnych stóp depozytowych, bo one niszczą system bankowy w Europie i zniechęcają do oszczędzania. A jednocześnie wcale nie zwiększyły się inwestycje - one wręcz spadają w strefie euro. Obniżanie stóp nie stymuluje inwestycji, a po osiągnięciu pewnego poziomu (reversal interest rate) niskie stopy nawet je powstrzymują. Dlatego Rada Prezesów EBC będzie chciała się z tego wycofać, stąd zapowiedź przeprowadzenia 'przeglądu strategicznego'. Spodziewam się zatem zmiany stóp w strefie euro, stopniowej, z odpowiednim uzasadnieniem podwyżek" - powiedział Gatnar w rozmowie z ISBnews.